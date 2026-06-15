الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 10 أيام بعد اتفاق واشنطن وطهران وإعادة فتح هرمز

واشنطن-سانا‏

انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عشرة أيام، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما انعكس مباشرة على حركة الأسواق المالية ورفع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية.



وسجّل مؤشر الدولار، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، تراجعاً بنسبة 0.31 بالمئة ليصل إلى 99.492 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من حزيران الجاري، مقابل سلة من العملات الرئيسية، بما فيها الين واليورو.



وارتفع اليورو بنسبة 0.35 بالمئة ليبلغ 1.1607 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.3448 دولار، كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.50 بالمئة ليصل إلى 0.7075 دولار، والدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 0.5854 دولار.



وفي المقابل، تراجع الين الياباني إلى مستوى 160.150 مقابل الدولار، وسط حذر في الأسواق من احتمال تدخل رسمي لدعم العملة.



وجاءت هذه التحركات عقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز ،ورفع الحصار البحري عن إيران ما أدى إلى هبوط عقود خام برنت أكثر من 4 بالمئة فوراً، في انعكاس مباشر لحالة التفاؤل التي سادت الأسواق بعد الاتفاق.