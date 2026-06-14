بريطانيا واليابان توقّعان اتفاق شراكة استثمارية بقيمة 24 مليار دولار

لندن- سانا

وقّعت بريطانيا واليابان شراكة واسعة النطاق في مجالي الاقتصاد والتكنولوجيا، ما يسهم في ضخ استثمارات بنحو 24 مليار دولار.



وذكرت وكالة فرانس برس أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وقّع مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وممثلين عن قطاعات الصناعة في البلدين، اليوم الأحد في لندن، أكثر من 10 اتفاقات تجارية، من بينها مشروع بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني لإنشاء محطة لتوليد طاقة رياح بحرية.



وأعلن الجانبان عزمهما على إطلاق “شراكة التكنولوجيا المتقدمة بين المملكة المتحدة واليابان”، وهي شراكة تهدف إلى تحويل الأبحاث البريطانية إلى تقنيات قابلة للتوسع بدعم استثماري ياباني، في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وتعزيز التعاون بين شركة “رولز – رويس” والوكالة اليابانية للطاقة الذرية.



ومن المقرر أن يتم بموجب اتفاق إنتاج رسمي ربط “مركز أشباه الموصلات البريطاني” بشركة “رابيدوس” اليابانية المصنعة للرقائق، التي أُسست حديثاً.



وعلى الصعيد الدفاعي، جدّد الجانبان التزامهما ببرنامج القتال الجوي العالمي الرامي إلى تطوير طائرة مقاتلة تفوق سرعتها سرعة الصوت من الجيل الجديد.



يذكر أن حجم التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة واليابان حالياً يزيد على 140 مليار جنيه إسترليني، وفقاً للحكومة البريطانية.