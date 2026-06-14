تحولات في تجارة الطاقة العالمية مع توقعات بوفرة المعروض النفطي

عواصم-سانا

تشير تقديرات حديثة إلى أن سوق النفط العالمية قد تتجه نحو مرحلة من فائض المعروض خلال العامين المقبلين، بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت في الإمدادات، نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، وفق ما أفادت به شركة «ريستاد إنرجي» المتخصصة في أبحاث واستشارات الطاقة.

تحوّل مفاجئ من العجز إلى الفائض

وذكرت الشركة، بحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» اليوم الإثنين، أنها تتوقع أن تسجل سوق النفط فائضاً في المعروض يبلغ في المتوسط نحو 600 ألف برميل يومياً خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة رجحت عجزاً قدره 585 ألف برميل يومياً.

وأوضحت أن هذا التحول يعود بصورة رئيسية إلى خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، مقابل تعديلات محدودة على جانب الإمدادات، متوقعة عودة الفوائض إلى السوق، اعتباراً من النصف الثاني من عام 2026.

آسيا والشرق الأوسط في مقدمة المتضررين

وخفضت «ريستاد إنرجي» تقديراتها للطلب العالمي على النفط الخام خلال عام 2026 إلى نحو 82.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 83.9 مليون برميل يومياً في توقعاتها السابقة، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار وتداعيات التوترات الجيوسياسية أثرا في النشاط الاقتصادي والقطاع الصناعي في عدد من المناطق.

وأضافت الشركة: إن معدلات تشغيل المصافي مرشحة للتراجع خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما في الأسواق الآسيوية التي تعد من أكثر المناطق تأثراً، في حين تواجه دول الشرق الأوسط تحديات مرتبطة بتصدير المنتجات النفطية المكررة نتيجة استمرار القيود على حركة الشحن في مضيق هرمز، بينما تتعرض البنية التحتية النفطية الروسية لضغوط إضافية بسبب الهجمات التي طالت بعض منشآتها.

خريطة جديدة لتدفقات النفط العالمية

وفي ما يتعلق بالتجارة العالمية، أظهرت بيانات الشركة حدوث تغيرات في مسارات تدفقات النفط منذ اندلاع الحرب، مع تراجع صادرات الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل زيادة صادرات دول أخرى لتعويض جزء من النقص في الأسواق.

وبحسب البيانات، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة إلى الأسواق الآسيوية، كما زادت البرازيل وفنزويلا شحناتهما إلى الهند وسنغافورة، وفي المقابل تمكنت الصين من الحد من تأثير اضطرابات الإمدادات، مستفيدة من مخزوناتها الكبيرة من النفط الخام.

أما في أوروبا، فقد أدى تراجع إمدادات المنتجات المكررة القادمة من الشرق الأوسط إلى زيادة واردات النفط الخام، ما دفع العديد من الدول الأوروبية إلى رفع معدلات تشغيل المصافي وتعزيز مشترياتها من موردين بديلين، من بينهم كازاخستان والنرويج.

وعلى صعيد الأسعار، خفضت الشركة توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2026 إلى نحو 108 و109 دولارات للبرميل على التوالي، مقارنة بـ 116 دولاراً في تقديراتها السابقة.

وأرجعت ذلك إلى تزايد التوقعات بإمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، مع تأكيدها أن الأسعار لا تزال تتلقى دعماً من استمرار اضطرابات الإمدادات ومحدودية البدائل المتاحة لتعويض النقص في صادرات منطقة الخليج العربي.

2027.. فائض ضخم وأسعار جديدة

وبالنسبة لعام 2027، تتوقع الشركة أن يرتفع فائض المعروض النفطي إلى نحو خمسة ملايين برميل يومياً في المتوسط، مدفوعاً بعودة إنتاج دول الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الأزمة، إلى جانب استمرار نمو الإنتاج في الولايات المتحدة والبرازيل ودول منتجة أخرى.

ويرى محللون أن هذا الفائض قد يضغط على أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة، ويدفع الحكومات والشركات إلى إعادة بناء مخزوناتها التجارية والاستراتيجية بعد استنزاف جزء منها خلال فترة اضطرابات الإمدادات.