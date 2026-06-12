الصين تبني ناقلة غاز عملاقة بسعة 271 ألف متر مكعب لتعزيز قدراتها في صناعة ‏السفن المتطورة

بكين-سانا‏

بدأت الصين أعمال بناء ناقلة عملاقة للغاز الطبيعي المسال تبلغ سعتها 271 ألف متر ‏مكعب، في خطوة تعكس تنامي قدراتها في صناعة السفن المتطورة والخدمات اللوجستية ‏العالمية للطاقة.‏

ونقلت وكالة الانباء الصينية “شينخوا” عن ممثل لشركة ” هودونغ-تشونغهوا ” الصينية ‏لبناء السفن والقائمة على تنفيذ المشروع قوله اليوم الجمعة: إن طول الناقلة 344 متراً ‏وتتميز بنظام احتواء غشائي مطور مصمم لزيادة سعة الشحن إلى أقصى حد وتعزيز ‏السلامة وتحسين الكفاءة البيئية.‏

وأضاف: توفر السفينة الجديدة زيادة بنسبة 57% في سعة الشحن مقارنة مع ناقلات ‏الغاز الطبيعي المسال التقليدية التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب والتي تهيمن حالياً ‏على السوق، كما تحافظ على معدل تبخر يومي لا يتجاوز 0.087 %، مما يقلل بشكل ‏كبير من الفاقد أثناء النقل، وتعمل السفينة بنظام دفع ثنائي الوقود عالي الكفاءة، وتفي ‏بمعايير الانبعاثات من المستوى الثالث التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، كما يمكنها ‏الرسو في معظم محطات الغاز الطبيعي المسال الرئيسية حول العالم.‏

وبُنيت السفينة لخدمة مشروع قطري ضخم للغاز الطبيعي المسال وقد حصلت شركة ‏هودونغ-تشونغهوا على طلبات لبناء 36 سفينة ضمن هذا البرنامج، من بينها 24 سفينة ‏من الطراز العملاق بسعة 271 ألف متر مكعب.‏

وغالبا ما تُوصف ناقلات الغاز الطبيعي المسال بأنها “جوهرة التاج” في صناعة بناء ‏السفن نظراً لتعقيدها التقني الشديد ومتطلبات سلسلة التوريد الصارمة، مما يستلزم قدرات ‏تصنيع متقدمة للغاية.‏

وبفضل الزيادة المستمرة في الطاقة الإنتاجية، تجاوزت حصة الصين في السوق العالمية ‏لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال 30 بالمئة، ما يعكس تنامي قوتها التنافسية في سوق ‏السفن المتطورة.‏