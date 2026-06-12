الصين تبني ناقلة غاز عملاقة بسعة 271 ألف متر مكعب لتعزيز قدراتها في صناعة ‏السفن المتطورة

بكين-سانا
بدأت الصين أعمال بناء ناقلة عملاقة للغاز الطبيعي المسال تبلغ سعتها 271 ألف متر مكعب، في خطوة تعكس تنامي قدراتها في صناعة السفن المتطورة والخدمات اللوجستية العالمية للطاقة.
ونقلت وكالة الانباء الصينية “شينخوا” عن ممثل لشركة ” هودونغ-تشونغهوا ” الصينية لبناء السفن والقائمة على تنفيذ المشروع قوله اليوم الجمعة: إن طول الناقلة 344 متراً وتتميز بنظام احتواء غشائي مطور مصمم لزيادة سعة الشحن إلى أقصى حد وتعزيز السلامة وتحسين الكفاءة البيئية.
وأضاف: توفر السفينة الجديدة زيادة بنسبة 57% في سعة الشحن مقارنة مع ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب والتي تهيمن حالياً على السوق، كما تحافظ على معدل تبخر يومي لا يتجاوز 0.087 %، مما يقلل بشكل كبير من الفاقد أثناء النقل، وتعمل السفينة بنظام دفع ثنائي الوقود عالي الكفاءة، وتفي بمعايير الانبعاثات من المستوى الثالث التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، كما يمكنها الرسو في معظم محطات الغاز الطبيعي المسال الرئيسية حول العالم.
وبُنيت السفينة لخدمة مشروع قطري ضخم للغاز الطبيعي المسال وقد حصلت شركة هودونغ-تشونغهوا على طلبات لبناء 36 سفينة ضمن هذا البرنامج، من بينها 24 سفينة من الطراز العملاق بسعة 271 ألف متر مكعب.
وغالبا ما تُوصف ناقلات الغاز الطبيعي المسال بأنها “جوهرة التاج” في صناعة بناء السفن نظراً لتعقيدها التقني الشديد ومتطلبات سلسلة التوريد الصارمة، مما يستلزم قدرات تصنيع متقدمة للغاية.
وبفضل الزيادة المستمرة في الطاقة الإنتاجية، تجاوزت حصة الصين في السوق العالمية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال 30 بالمئة، ما يعكس تنامي قوتها التنافسية في سوق السفن المتطورة.