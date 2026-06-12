النفط ينخفض في أعقاب إلغاء ترامب ضرباته على إيران

نيويورك-سانا
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، مسجّلةً خسائر للجلسة الثانية على التوالي، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء خططه لشن ضربات عسكرية على إيران، ما أسهم في تهدئة المخاوف من تصعيد عسكري واسع إثر تبادل هجمات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بمقدار 1.21 دولار أو 1.3 بالمئة لتستقر عند 89.17 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 86.48 دولاراً، وعلى أساس أسبوعي، خسر خام برنت 4.2 بالمئة فيما بلغت خسائر الخام الأمريكي 4.4 بالمئة.
يشار إلى أن ترامب أعلن أمس الخميس، إلغاء الضربات الجوية وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران ، مشيراً إلى أن المباحثات بين الجانبين تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالتصديق عليها.