النفط ينخفض في أعقاب إلغاء ترامب ضرباته على إيران

نيويورك-سانا‏

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، مسجّلةً خسائر للجلسة الثانية على التوالي، في أعقاب إعلان ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء خططه لشن ضربات عسكرية على إيران، ما أسهم في ‏تهدئة المخاوف من تصعيد عسكري واسع إثر تبادل هجمات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بمقدار 1.21 دولار أو 1.3 بالمئة ‏لتستقر عند 89.17 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 ‏دولار أو 1.4 بالمئة إلى 86.48 دولاراً، وعلى أساس أسبوعي، خسر خام برنت 4.2 بالمئة ‏فيما بلغت خسائر الخام الأمريكي 4.4 بالمئة.‏

يشار إلى أن ترامب أعلن أمس الخميس، إلغاء الضربات الجوية وعمليات القصف التي كانت ‏مقررة ضد إيران ، مشيراً إلى أن المباحثات بين الجانبين تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة ‏الإيرانية وحظيت بالتصديق عليها.‏