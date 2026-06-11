الدولار يتراجع بعد إلغاء ترامب الضربات الأمريكية ضد إيران

نيويورك -سانا

انخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير أمام العملات الرئيسية، اليوم الخميس، بعد أن ألغى الرئيس دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة ضربات مقررة ضد إيران، ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن أصول الملاذ الآمن.

ونقلت رويترز عن بيانات السوق الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، أن مؤشر الدولار انخفض بمقدار 0.21 بالمئة، متراجعاً عن المكاسب التي حققها في بداية المعاملات، حيث يميل الدولار إلى الارتفاع خلال فترات الضبابية الجيوسياسية المتزايدة، وينخفض عادةً عندما ترتفع توقعات السلام.

وبحسب البيانات، تراجع الدولار 0.35 بالمئة أمام العملة السويسرية إلى 0.797 فرنك، متخلياً عن مكاسب سابقة، في حين ارتفع اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.1559 دولار، ليبدد خسائر في وقت سابق من الجلسة.



ويأتي هذا التراجع بعد أن كان ترامب قد هدد في وقت سابق بضرب إيران “بقوة شديدة”، قبل أن يعلن إلغاء الضربات المزمعة، ما خفف من حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.