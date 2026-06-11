مدير صوامع كفربهم: استلام القمح الأسبوع المقبل بعد إنجاز أعمال التأهيل

حماة-سانا

تواصل الكوادر الفنية أعمال الصيانة والتأهيل في مركز صوامع كفربهم بريف حماة، بعد الأضرار التي نجمت عن الانفجار الغباري الذي وقع في الخامس من الشهر الجاري، وتسبب بوفاة عامل وإصابة سبعة آخرين.

وأوضح مدير المركز المهندس أحمد قحيص في تصريح لـ سانا أن الورشات الميكانيكية والكهربائية والمدنية تعمل بحالة استنفار لإنجاز الإصلاحات ورفع جاهزية الصوامع وفق المعايير المطلوبة، مبيناً أن الأعمال في مراحلها الأخيرة، لتبدأ بعدها مرحلة التجريب، تمهيداً لاستلام محصول القمح للموسم الحالي.

ولفت إلى أن الحريق الذي نشب في ثلاثة طوابق من الصوامع، تسبب بأضرار ميكانيكية وكهربائية ومدنية جزئية يتم العمل حالياً على إعادة تأهيلها بالشكل المناسب، متوقعا أن يبدأ المركز باستلام محصول القمح وتخزينه خلال الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن السعة التخزينية الفعلية لصوامع كفربهم، تصل إلى نحو 89 ألف طن من القمح.