شركات و1400 علامة تجارية في بيلدكس.. زخم دولي يدعم مسار الإعمار والتنمية

دمشق-سانا

يشهد معرض “بيلدكس 2026” زخماً لافتاً مع مشاركة واسعة لشركات متخصصة من 51 دولة، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق السورية، ولا سيما في قطاعات البناء والتشييد وإعادة الإعمار، وسط تطلعات لعقد شراكات جديدة تدعم مسار التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

فرصة مهمة للتعريف بمنتجات الشركات

وخلال جولة لـ سانا على أجنحة الشركات المشاركة، أكد عبد الله صلاح، ممثل إحدى الشركات الأردنية، أن معرض بيلدكس يشكل منصة مثالية للتعريف بمنتجات الشركات واستكشاف فرص التعاون والشراكات طويلة الأمد، إضافة إلى بناء قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين والشركات السورية.

وأشار صلاح إلى أن دخول الشركات الإقليمية إلى السوق السورية يحقق مصالح متبادلة لجميع الأطراف، ويسهم في دعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منتجات وتقنيات حديثة تلبي احتياجات المرحلة المقبلة.

من جانبه، أوضح عبد الخالق نسيمي وكيل شركة إيطالية، أن للمشاركة في المعرض أهمية خاصة لما يوفره من فرص للقاء صناع القرار والمهندسين والمستثمرين العاملين في قطاع البناء، ما يفتح المجال أمام إطلاق مشاريع مشتركة تسهم في دعم عمليات البناء والتطوير العمراني في سوريا.

وأشار إلى أن الشركة تحرص من خلال مشاركتها على عرض أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الألمنيوم، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الشركات المحلية.

توفير السكن وفرص العمل

بدوره، بيّن بسام الفقش المدير العام لشركة تنشط في قطاع البناء بالجزائر وتركيا، أن قرار المشاركة في بيلدكس جاء انطلاقاً من قناعة الشركة بأهمية السوق السورية وحجم الفرص المتاحة فيها خلال المرحلة الراهنة.



وأكد أن المعرض يمثل ملتقى اقتصادياً واستثمارياً يجمع الشركات المحلية والدولية تحت سقف واحد، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تدعم جهود إعادة الإعمار.

وأوضح أن الشركة تعمل في مجالات المعدات الثقيلة والتطوير العقاري والصناعات الغذائية، وتسعى إلى دراسة فرص الاستثمار في سوريا وإطلاق مشاريع تسهم في توفير السكن وفرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

من جانبه أكد عبد الله العارضي مدير جناح إحدى الشركات الكويتية المتخصصة في المنتجات الخشبية، أن المعرض يشكل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع العملاء والشركات العاملة في قطاع البناء والتعرف على احتياجات السوق السورية عن قرب، مشيراً إلى أن المشاركة لا تقتصر على عرض المنتجات، بل تشمل بناء علاقات مهنية وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات تعاون مستقبلية.

وأضاف: إن الشركة تتطلع إلى المساهمة في توفير منتجات خشبية عالية الجودة تساعد في إعادة تأهيل المنازل والمنشآت المتضررة، مؤكداً حرصها على ترك أثر إيجابي ومستدام في مسيرة التعافي والإعمار.

وانطلقت، يوم أمس فعاليات الدورة الـ 24 من معرض “بيلدكس” الدولي للبناء والتشييد، الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على أرض مدينة المعارض بدمشق.‎ ‎

ويستمر المعرض حتى الـ 14 من حزيران الجاري، بمشاركة واسعة تضم 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51 دولة، بينها مشاركة مباشرة لـ 20 دولة، ما يعكس مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والإعمار.