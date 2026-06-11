النفط يرتفع أكثر من دولارين للبرميل إثر التصعيد في الشرق الأوسط

C6X6QEXG4RO2PNU65QDGVMSERY النفط يرتفع أكثر من دولارين للبرميل إثر التصعيد في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل اليوم الخميس، بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة، عقب شن الولايات المتحدة هجمات عليها.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة ‌لخام برنت صعدت 2.30 دولار أو 2.47 بالمئة إلى 95.40 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.60 دولار أو 2.89 بالمئة إلى 92.63 دولاراً.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من ثلاثة دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وكانت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفعت أمس بنسبة 2 ‌‏بالمئة متأثرة بتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‏لإيران ‏عقب تبادل للضربات بين واشنطن وطهران.

‎وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت بوقت سابق اليوم شن ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية.

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