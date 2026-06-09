انخفاض أسعار الذهب وسط مخاوف رفع الفائدة قبيل بيانات التضخم بأمريكا

واشنطن-سانا



انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، مسجلاً أدنى مستوى له في شهرين متأثراً بعمليات بيع واسعة النطاق وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، وتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات تضخم رئيسية من المقرر صدورها في وقت لاحق الأسبوع الجاري.



وذكرت وكالة رويترز “أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 4264.70 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة، حيث هبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له منذ 23 آذار الماضي.



كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 1.8 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 4268.4 دولاراً، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، اليوم إلى أدنى مستوى له خلال شهر.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4.3 بالمئة إلى 65.23 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1717.30 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1220.92 دولاراً.



يذكر أنه بعد صدور بيانات وظائف قوية الأسبوع الماضي، تحول التركيز خلال الأسبوع الجاري إلى بيانات التضخم الرئيسية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أيار المقرر صدوره غداً الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين المقرر صدوره الخميس القادم للحصول على مزيد من المؤشرات حول توقعات السياسة النقدية الأمريكية.