“ستيلانتيس” للسيارات تستدعي أكثر من 1.3 مليون سيارة جيب بسبب مخاوف تتعلق بالحرائق

أمستردام-سانا

أعلنت شركة ستيلانتيس، إحدى أكبر مجموعات صناعة السيارات في العالم، اليوم الثلاثاء، عن خطة لاستدعاء أكثر من 1.3 مليون سيارة جيب رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) وشاحنة حول العالم بسبب مخاوف من وجود خلل قد يتسبب بنشوب حرائق.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الشركة قولها: إن عملية الاستدعاء تشمل طرازات جيب رانجلر وجيب غلادياتور من الأعوام 2021 إلى 2025، بسبب مشكلة في التوصيلات الكهربائية في أسلاك مضخة التوجيه الهيدروليكي الكهربائية، والتي ربما تتسبب بحالات نادرة في ارتفاع درجة حرارة المواد القابلة للاشتعال، ما قد يؤدي إلى اشتعال النيران في السيارة.

ولفتت إلى أن القرار يشمل ما يقرب من 1.08 مليون سيارة في الولايات المتحدة، و106 آلاف في كندا، و23 ألفاً في المكسيك، وحوالي 125 ألفاً في أسواق أخرى حول العالم، على أن يجري فحص وربما إصلاح أو استبدال مجموعة الأسلاك أو مضخة التوجيه الهيدروليكي الكهربائية.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تسريع توفير الحلول، وتتوقع إتمام عمليات الإصلاح المتعلقة بالاستدعاء في موعد أقصاه تموز المقبل، وحثّت المالكين على إيقاف سياراتهم بعيداً عن المباني أو المركبات الأخرى حتى الانتهاء من إصلاح المشكلة، لافتةً إلى أنها تلقت تقارير عن إصابة محتملة واحدة مرتبطة بهذه المشكلة، لكن لم تحدث أي حوادث أو وفيات.

يشار إلى أن شركة ستيلانتس (Stellantis)، هي من كبرى مجموعات صناعة السيارات في العالم، تأسست مطلع عام 2021، نتيجة اندماج مجموعة “بي أس إيه” (PSA) الفرنسية وشركة “فيات كرايسلر” (FCA) الإيطالية الأمريكية، ويقع مقرها في أمستردام وتضم محفظتها 14 علامة تجارية شهيرة، مع تركيز استراتيجي على التحول للسيارات الكهربائية.