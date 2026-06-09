سوق دبي المالي يحصل على اعتراف هيئة الرقابة السويسرية كمنصة تداول أجنبية

دبي-سانا

أعلن سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، حصوله على اعتراف هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية “FINMA” كمنصة تداول أجنبية، في إطار جهوده المستمرة لتوسيع إمكانية الوصول إلى السوق أمام المستثمرين الدوليين.

وأفادت وكالة ” وام” الإماراتية للأنباء، بأن هذا الاعتراف يتيح للمشاركين السويسريين الخاضعين لرقابة هيئة “FINMA” الوصول المباشر إلى منصة التداول في سوق دبي المالي الذي يعمل تحت إشراف هيئة أسواق المال في دولة الإمارات “CMA”، كما يمكّن من تداول الأوراق المالية للشركات المؤسَّسة في سويسرا في السوق.

ويضم سوق دبي المالي قاعدة تتجاوز 1.2 مليون مستثمر من 212 جنسية، حيث يمثّل المستثمرون الأجانب نحو 85% من المستثمرين المسجَّلين، وهي قاعدة دولية يسعى هذا الاعتراف إلى تعزيزها، من خلال فتح قناة مباشرة ومنظَّمة أمام المؤسسات السويسرية.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي وناسداك دبي: إن اعتراف هيئة “FINMA” بسوق دبي المالي يمثّل إنجازاً بارزاً في استراتيجيته الرامية إلى توسيع نطاق الوصول الدولي إلى سوقه وتحقيق رؤية دبي لتطوير أسواقها المالية، ويفتح مساراً مباشراً ومنظَّماً يتيح للمؤسسات المالية السويسرية الاتصال بمنظومة السوق، إضافة إلى توفيره فرصاً جديدة تتعلق بالأوراق المالية للشركات المؤسَّسة في سويسرا.

وتأتي هذه الخطوة لتعزّز استراتيجية سوق دبي المالي الرامية إلى ترسيخ مشاركة المستثمرين الدوليين، وتدعيم مكانة دبي كبوابة تربط أسواق المال الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع طموحات الإمارة الأوسع لتنمية قطاعها المالي، واستقطاب تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.