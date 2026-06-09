مؤشر نيكي الياباني يرتفع مع تعافي أسهم الشركات القيادية في قطاع الرقائق

طوكيو-سانا



صعد المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء، مع تعافي أسهم الشركات القيادية في قطاع الرقائق، من خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة.



وذكرت رويترز، أن المؤشر نيكي ارتفع 0.95 بالمئة إلى 64635.71 نقطة، بعد أن أغلق على انخفاض 3.85 بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر خسارة له في ثلاثة أشهر.



وتقلب أداء المؤشر في وقت سابق من الجلسة، إذ تراجع 0.16 بالمئة.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 بالمئة إلى 3871.78 نقطة.