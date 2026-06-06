منتدى بطرسبورغ يختتم أعماله بتوقيع 1084 اتفاقاً بقيمة تتجاوز 88 مليار دولار

سانت بطرسبورغ-سانا

اختتم منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم السبت، أعمال دورته التاسعة والعشرين، مسجلاً حصيلة قياسية من حيث عدد الاتفاقيات الموقعة وقيمتها، إلى جانب مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم.

وذكر موقع “روسيا اليوم”، أن المنتدى استمر أربعة أيام تحت شعار “الحوار البراغماتي.. الطريق إلى مستقبل مستقر”، وشهد مشاركة أكثر من 24.5 ألف شخصية وممثل عن 142 دولة، من بينها الولايات المتحدة، التي شاركت بوفد رسمي للمرة الأولى منذ عقد، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، فيما حلت المملكة العربية السعودية ضيف شرف الدورة الحالية.

وأعلن مستشار الرئيس الروسي والأمين العام للجنة المنظمة للمنتدى أنطون كوبياكوف، أن إجمالي الاتفاقيات الموقعة بلغ 1084 اتفاقاً بقيمة 6.642 تريليونات روبل، ما يعادل نحو 88.56 مليار دولار، دون احتساب الصفقات الخاضعة للسرية التجارية.

وأشار كوبياكوف إلى أن المنتدى عكس اهتماماً دولياً متزايداً بالسوق الروسية، مؤكداً أن الدورة الحالية شهدت عودة المشاركة الأمريكية الرسمية بعد انقطاع استمر عشر سنوات.

وأضاف: إن الحوار بين موسكو وواشنطن يشهد تقدماً تدريجياً، معرباً عن أمله في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن المنتدى أظهر مؤشرات على تفاؤل حذر لدى عدد من المستثمرين الغربيين بشأن إمكانية العودة إلى السوق الروسية مستقبلاً.

وفي سياق متصل، شهد المنتدى توقيع روسيا والسعودية 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية.

ويُعدّ منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز المنصات لعرض رؤية روسيا التنموية وجذب الشركاء وطرح بدائل للتعاون الاقتصادي الدولي.