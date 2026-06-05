اليابان تُقر ميزانية إضافية بقيمة 19 مليار دولار لمواجهة آثار الحرب في الشرق الأوسط

طوكيو-سانا

أقرّت اليابان اليوم الجمعة ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار، في إطار سعي حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لدعم الأُسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن البرلمان الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة تاكايتشي بالأغلبية، صوّت على الميزانية بأغلبية 148 صوتاً مقابل 94 رافضاً، وذلك بعد أن كان مجلس الوزراء أقرّ الميزانية يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت تاكايتشي: إن الأموال ستُخصّص لدعم أسعار الوقود والكهرباء والغاز.

وتواجه اليابان التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، موجة غلاء وارتفاع أسعار جراء إغلاق مضيق هرمز في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية المستمرة منذ 28 شباط الماضي.

وكان البنك المركزي الياباني رفع توقعاته للتضخم الشهر الماضي، وخفض توقعاته للنمو بعد أن أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط.