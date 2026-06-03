النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته بعد تجدد الضربات بين واشنطن وطهران

14 النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته بعد تجدد الضربات بين واشنطن وطهران

سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تجدد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة وتزايد المخاوف بشأن الإمدادات.

وذكرت وكالة رويترز اليوم الأربعاء أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بمقدار 2.02 دولار، أو ما يعادل 2.1 بالمئة، لتصل إلى 98.02 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار أو 2.2 بالمئة ليصل إلى 95.82 دولاراً للبرميل.

وبحسب البيانات، سجل خام برنت أعلى مستوى له منذ 27 أيار الماضي، في حين بلغ خام غرب تكساس أعلى مستوى له منذ 22 أيار خلال تداولات اليوم.

وتأتي هذه المكاسب في ظل تصعيد عسكري في المنطقة، شمل إطلاق صواريخ باليستية من إيران باتجاه الكويت والبحرين، إلى جانب غارات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية.

وأصيب عشرات من الأشخاص في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء إيراني استهدف ‏مطار الكويت الدولي، كما تمكنت البحرين من اعتراض وتدمير عدد من ‏الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت أرجاء البلاد.‏

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