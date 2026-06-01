الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار وترقب قرار أمريكي بشأن إيران

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار وأسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4521.25 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.9% إلى 4551.60 دولار للأوقية.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع الدولار، ما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 75.54 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1% إلى 1935.65 دولاراً، كما زاد البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1371.24 دولاراً للأوقية.

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيتخذ قريباً قراراً بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين حول قضايا رئيسية.