حاكم مصرف سوريا المركزي: نسبة استبدال العملة تجاوزت 63% على مستوى سوريا

دمشق-سانا

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، أن النسبة المنفذة من استبدال العملة القديمة تجاوزت 63% على مستوى سوريا، الأمر الذي يعكس نجاح هذه العملية وتعاون المواطنين والمؤسسات المالية في تنفيذها.

وقال رسلان في تغريدة عبر منصة X اليوم الأحد: “انطلاقاً من حرص مصرف سوريا المركزي على إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين الذين لم يتمكنوا بعد من استبدال ما بحوزتهم من فئات نقدية قديمة، فقد تقرر تمديد مهلة الاستبدال لمدة ثلاثين يوماً إضافية اعتباراً من 01/07/2026، بحيث تنتهي في 31/07/2026، وذلك كفرصة أخيرة لاستكمال عملية الاستبدال”.

وأكد رسلان أن عملية استبدال الفئات النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة، حققت حتى تاريخه نتائج إيجابية ومعدلات إنجاز مرتفعة، داعياً جميع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية خلال الفترة المتبقية من عملية الاستبدال، إلى الامتناع عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة للتداول، والالتزام بتسليم المتعاملين الليرة السورية الجديدة حصراً في جميع عمليات السحب والصرف والتسليم النقدي.

وجدد رسلان تأكيد المركزي التزامه الكامل بتوفير الكميات اللازمة من العملة الجديدة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع المالي، بما يضمن أن تكون الليرة السورية الجديدة هي العملة المتداولة حصراً بعد نهاية المهلة المحددة.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، أصدر في وقت سابق اليوم قراراً يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة ثلاثين يوماً، اعتباراً من 1 تموز القادم، على أن تستمر المؤسسات المالية المعتمدة بالعمل على استبدال كل فئات العملة القديمة.