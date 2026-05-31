تقارير دولية: 19.5 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع الحاد

جنيف-سانا

حذرت تقارير دولية صادرة عن “برنامج الأغذية العالمي” و”صندوق الأمم المتحدة للسكان” و”المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” من أن 19.5 مليون شخص يواجهون خطر الجوع الحاد في السودان.

ووفقاً لموقع “Africa News” الإخباري فإن التقارير تشير إلى أن “الأزمة السودانية أصبحت أزمة إنسانية شاملة تشمل انعدام الأمن الغذائي وتدهور الأوضاع الصحية وضعف الحماية والنزوح وتراجع الخدمات الإنسانية”.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن “ملايين السودانيين يعتمدون على المساعدات الغذائية كمصدر أساسي للبقاء على قيد الحياة، في وقت تواجه فيه وكالات الإغاثة الدولية تحديات عديدة لتلبية احتياجات المتضررين”.

وبحسب تحليل “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” فإن “19.5 مليون شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يعادل شخصين من كل 5 أشخاص في السودان”.

كما يُصنَّف أكثر من خمسة ملايين شخص ضمن مرحلة الطوارئ الغذائية، مع توقعات بتفاقم الأوضاع خلال الفترة بين تموز وأيلول التي تشهد عادة زيادة الضغوط الغذائية وصعوبات في وصول المساعدات الإنسانية.

وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من التدهور المتواصل في أوضاع النساء والفتيات، حيث يواجهن مخاطر متزايدة مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، في ظل تراجع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الحماية.

وأوضح التقرير أن “أعداداً كبيرة من النساء الحوامل يجدن صعوبة في الوصول إلى الرعاية الطبية، كما تمثل النساء والأطفال النسبة الأكبر من النازحين الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة”.

وكان المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” حذر مؤخراً من تفاقم أوضاع الأطفال في السودان، مؤكداً أنهم يقعون في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم حالياً، متوقعاً أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال العام الجاري.

وتواجه منظمات الإغاثة صعوبات بالغة في إيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى مناطق النزاع في غرب السودان مثل دارفور وكردفان، حيث أدى القتال وانعدام الأمن إلى عرقلة وصول المساعدات.

وتبرز مخاوف من فشل عالمي في مواجهة أزمة الجوع وسط تراجع حاد في التمويل الإنساني المخصص للسودان.