الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف أسعار النفط الروسي

بروكسل-سانا‏

يدرس الاتحاد الأوروبي تجميد السقف السعري للنفط الروسي ‌‏مؤقتاً مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية شهرها ‌‏الرابع، وفقاً لما كشفته وكالة بلومبيرغ‎ .‎

الوكالة أوضحت أن التكتل الأوروبي اعتمد العام الماضي آلية ‌‏ديناميكية تضمن تحديد سقف الأسعار تلقائياً كل ستة أشهر عند ‌‏مستوى يقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق لخام الأورال ‌‏الروسي‎.‎

ويبلغ السقف السعري الحالي 44.10 دولاراً للبرميل، ومن ‌‏المقرر مراجعته في وقت لاحق من هذا الصيف‎.‎

وبموجب السقف السعري، يُحظر على الشركات الأوروبية ‏تقديم ‏خدمات مثل التأمين والنقل المتعلقة بالنفط المباع فوق هذا ‌‏السعر‎.‎

بدائل مختلفة

ومع ارتفاع أسعار النفط جراء تداعيات إغلاق مضيق هرمز، ‌‏يتوقع خبراء أن تؤدي المراجعة المقبلة في تموز المقبل إلى رفع ‌‏السقف السعري إلى ما لا يقل عن 65 دولاراً، متجاوزاً عتبة ‌‏‌‏60 دولاراً التي حددتها مجموعة الدول السبع في وقت سابق‎.‎

وسيبقي التجميد سقف الأسعار عند مستواه الحالي، في حين ‌‏تدرس دول التكتل خيارات أخرى منها تعليق الزيادات ‌‏الديناميكية والتلقائية حتى نهاية العام في ضوء الظروف ‌‏الاستثنائية في الشرق الأوسط، أو تقييد أي سقف بمستوى 60 ‌‏دولاراً تماشياً مع المستوى الذي حددته مجموعة السبع‎.‎

وتشمل التدابير الأخرى الجاري دراستها ضمن حزمة العقوبات ‌‏الأوروبية على روسيا، استهداف المزيد من البنوك وتجار النفط ‌‏والمصافي ومشغلي الأصول المشفرة في دول أخرى تستخدمها ‌‏موسكو للالتفاف على عقوبات التكتل‎.‎

كما ستُفرض عقوبات على نحو 20 ناقلة إضافية ضمن أسطول ‌‏الظل الذي تعتمد عليه روسيا لنقل نفطها، على أن تمتد هذه ‌‏العقوبات لاحقاً إلى السفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال، ما ‌‏سيحد من قدرة الكرملين على إنشاء أسطول ظل للغاز المسال‎.‎

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على مئات السفن، ‌‏ويعتزم أيضاً استهداف السفن التي تقدم خدمات للناقلات، لكن ‌‏من غير المرجح أن تتضمن العقوبات الجديدة حظراً كاملاً ‌‏للخدمات البحرية، حيث لا تزال دول أعضاء في الاتحاد ‌‏تعارض ذلك الخيار بسبب تقلبات الأوضاع في الشرق الأوسط، ‌‏مشترطة أن يحظى هذا بدعم مجموعة السبع.‏