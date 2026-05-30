مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية بدعم من أسهم ‏التكنولوجيا

نيويورك-سانا
سجلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية مستويات قياسية غير مسبوقة عند الإغلاق اليوم الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية وشهرية مدعومة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، وسط ترقب المستثمرين لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.
وذكرت رويترز أن المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ارتفع بنسبة 0.21 بالمئة، ما يعادل 16.11 نقطة، ليصل إلى مستوى 7579.74 نقطة، كما زاد مؤشر “ناسداك المجمع” لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.20 بالمئة، ما يعادل 53.74 نقطة، ليغلق عند 26971.21 نقطة.
وحقق مؤشر “داو جونز الصناعي” صعوداً كبيراً بنسبة 0.72 بالمئة، ما يعادل 363.48 نقطة، ليصل إلى مستوى 51032.45 نقطة.
كما شهد سهم شركة “ديل” ارتفاعاً ملحوظاً بعد رفع توقعاتها لأرباحها يوم أمس الخميس، بالتوازي مع صعود قطاع التكنولوجيا ومؤشر خدمات البرمجيات المدفوعين بمكاسب شركات النفط الناتجة عن عمليات الطباعة.
وتأتي هذه المكاسب بعد جلسة قياسية في أعقاب تقارير إعلامية أشارت إلى توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود عن الملاحة في مضيق هرمز.