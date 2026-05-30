مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية بدعم من أسهم ‏التكنولوجيا

نيويورك-سانا‏

سجلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية مستويات قياسية ‏غير مسبوقة عند الإغلاق اليوم الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية وشهرية ‏مدعومة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، وسط ترقب المستثمرين لاتفاق ‏محتمل بين الولايات المتحدة الامريكية وايران‎.‎

وذكرت رويترز أن المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ارتفع بنسبة 0.21 ‏بالمئة، ما يعادل 16.11 نقطة، ليصل إلى مستوى 7579.74 نقطة، كما ‏زاد مؤشر “ناسداك المجمع” لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.20 بالمئة، ما يعادل ‌‏53.74 نقطة، ليغلق عند 26971.21 نقطة‎.‎

وحقق مؤشر “داو جونز الصناعي” صعوداً كبيراً بنسبة 0.72 بالمئة، ما ‏يعادل 363.48 نقطة، ليصل إلى مستوى 51032.45 نقطة‎.‎

كما شهد سهم شركة “ديل” ارتفاعاً ملحوظاً بعد رفع توقعاتها لأرباحها يوم ‏أمس الخميس، بالتوازي مع صعود قطاع التكنولوجيا ومؤشر خدمات ‏البرمجيات المدفوعين بمكاسب شركات النفط الناتجة عن عمليات الطباعة‎.‎

وتأتي هذه المكاسب بعد جلسة قياسية في أعقاب تقارير إعلامية أشارت إلى ‏توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع ‏القيود ‏عن الملاحة في مضيق هرمز‎.‎