المفوضية الأوروبية تدعو إلى إجراءات أكثر حزماً حيال اختلال الميزان التجاري مع الصين

دعت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لإعادة التوازن إلى العلاقات ‏التجارية مع الصين، وحماية الصناعات الأوروبية، في وقت بلغ فيه العجز التجاري للتكتل مع بكين 360 مليار يورو العام ‏الماضي‎.‎



ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية قولها في بيان: “إن الصين شريك مهم، وسيستمر التواصل والحوار معها، ولكن في ‏الوقت نفسه، فإن الوضع الحالي للعلاقات التجارية والاستثمارية لا يبدو مستداماً”، معتبرة أن ترابط المصالح الاقتصادية ‏والأمنية يستدعي “رداً أكثر حزماً لحماية الأسواق الأوروبية‎”‎.



وأوضحت المفوضية أن نهجها يقوم على “تقليل المخاطر وليس فك الارتباط”، بهدف الحفاظ على العلاقات التجارية مع ‏بكين بموازاة تقليل الاعتماد عليها في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أنها ستجري نقاشات في الأسابيع المقبلة، تمهيداً لبحث ‏ملف اختلال الميزان التجاري خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة في فرنسا منتصف حزيران المقبل، واجتماع قادة ‏الاتحاد الأوروبي في بروكسل‎.‎



وكانت الصين طالبت يوم أمس الاتحاد الأوروبي بوضع علاقاته التجارية مع بكين في سياقها الصحيح، والوفاء الكامل ‏بالتزاماته تجاه منظومة التجارة الحرة، محذرة من مغبة تبني سياسات حمائية تضر بالاقتصاد العالمي‎.‎