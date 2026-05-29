المفوضية الأوروبية تدعو إلى إجراءات أكثر حزماً حيال اختلال الميزان التجاري مع الصين

بروكسل-سانا
دعت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع الصين، وحماية الصناعات الأوروبية، في وقت بلغ فيه العجز التجاري للتكتل مع بكين 360 مليار يورو العام الماضي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية قولها في بيان: “إن الصين شريك مهم، وسيستمر التواصل والحوار معها، ولكن في الوقت نفسه، فإن الوضع الحالي للعلاقات التجارية والاستثمارية لا يبدو مستداماً”، معتبرة أن ترابط المصالح الاقتصادية والأمنية يستدعي “رداً أكثر حزماً لحماية الأسواق الأوروبية”.
وأوضحت المفوضية أن نهجها يقوم على “تقليل المخاطر وليس فك الارتباط”، بهدف الحفاظ على العلاقات التجارية مع بكين بموازاة تقليل الاعتماد عليها في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أنها ستجري نقاشات في الأسابيع المقبلة، تمهيداً لبحث ملف اختلال الميزان التجاري خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة في فرنسا منتصف حزيران المقبل، واجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وكانت الصين طالبت يوم أمس الاتحاد الأوروبي بوضع علاقاته التجارية مع بكين في سياقها الصحيح، والوفاء الكامل بالتزاماته تجاه منظومة التجارة الحرة، محذرة من مغبة تبني سياسات حمائية تضر بالاقتصاد العالمي.