تراجع مؤشر الدولار 2 بالمئة إثر أنباء عن اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز

نيويورك-سانا‏

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية اليوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، ‏وذلك في أعقاب تقارير إعلامية أشارت إلى توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود ‏عن الملاحة في مضيق هرمز‎.

وذكرت رويترز أنه بحلول نهاية تعاملات اليوم انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ‏العملات الرئيسية، بنسبة اثنين بالمئة ليصل إلى 98.81 نقطة‎.‎

وفي المقابل، سجلت العملات الأخرى ارتفاعاً أمام الدولار؛ حيث صعد اليورو بنسبة 0.26 بالمئة ليصل إلى 1.1678 ‏دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1.3473 دولار، في حين حقق الدولار النيوزيلندي زيادة بنحو ‏واحد بالمئة ليرتفع إلى 0.59920 دولار وهو أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، بينما استقر الين الياباني عند ‏مستوى 159.22 مقابل الدولار‎.‎

وعزت التقارير هذا التراجع إلى أنباء نُقلت عن مصادر مطلعة تفيد بأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران سيمدد الهدنة ‏لمدة 60 يوماً إضافية، ويسمح بفتح مضيق هرمز أمام السفن، في وقت يواصل فيه المفاوضون مناقشة القضايا الخلافية ‏ومنها البرنامج النووي الإيراني‎.‎

يشار إلى أن معدل التضخم الأمريكي سجل في نيسان الماضي أسرع وتيرة له خلال ثلاث سنوات مدفوعاً بارتفاع أسعار ‏الطاقة، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى ‏العام المقبل‎.‎

