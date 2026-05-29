تراجع مؤشر الدولار 2 بالمئة إثر أنباء عن اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز

نيويورك-سانا
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية اليوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية أشارت إلى توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود عن الملاحة في مضيق هرمز.
وذكرت رويترز أنه بحلول نهاية تعاملات اليوم انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة اثنين بالمئة ليصل إلى 98.81 نقطة.
وفي المقابل، سجلت العملات الأخرى ارتفاعاً أمام الدولار؛ حيث صعد اليورو بنسبة 0.26 بالمئة ليصل إلى 1.1678 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1.3473 دولار، في حين حقق الدولار النيوزيلندي زيادة بنحو واحد بالمئة ليرتفع إلى 0.59920 دولار وهو أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، بينما استقر الين الياباني عند مستوى 159.22 مقابل الدولار.
وعزت التقارير هذا التراجع إلى أنباء نُقلت عن مصادر مطلعة تفيد بأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران سيمدد الهدنة لمدة 60 يوماً إضافية، ويسمح بفتح مضيق هرمز أمام السفن، في وقت يواصل فيه المفاوضون مناقشة القضايا الخلافية ومنها البرنامج النووي الإيراني.
يشار إلى أن معدل التضخم الأمريكي سجل في نيسان الماضي أسرع وتيرة له خلال ثلاث سنوات مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.