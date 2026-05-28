البنتاغون يوقّع عقداً مع شركة ديل بقيمة 9.7 مليارات دولار لتوريد برمجيات للجيش الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن إبرام عقد بقيمة 9.7 مليارات دولار مع شركة Dell Technologies، يمتد لخمس سنوات، لتزويد الجيش الأمريكي بحزمة برمجيات تشمل خدمات “مايكروسوفت 365” والاشتراكات السحابية المتقدمة والتراخيص المحلية.

ونقلت شبكة “سي بي إس” عن مسؤولة المعلومات في وزارة الدفاع كيرستن ديفيز قولها: إن الاتفاقية ستعمل على “توحيد وترشيد البرمجيات والخدمات الأساسية” عبر وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات وخفر السواحل الأمريكي، مشيرةً إلى أنها ستوفر للوزارة نحو 422 مليون دولار سنوياً عبر دمج ميزانيات تكنولوجيا المعلومات في آلية موحدة.

من جهته، أكد القائم بأعمال مسؤول المعلومات في البحرية باري تانر أن “العملية التنافسية أظهرت أن شركة Dell جاءت في الصدارة”، لافتاً إلى أن العقد سيمنح الوزارة نقطة موحدة للحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل أنظمة مايكروسوفت على نطاق واسع.

ويأتي هذا العقد في وقت يواجه فيه البنتاغون ضغوطاً من الكونغرس لتقديم مراجعة مالية دقيقة، ولا سيما مع طلبه ميزانية دفاعية بالغة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بشركة ديل، في أكثر من مناسبة، فيما تعد شركة ديل حالياً واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة في تطوير، وصناعة، وبيع أجهزة الحاسوب الشخصية، إضافة إلى خوادم الذكاء الاصطناعي، ومعدات البنية التحتية الرقمية المتطورة.