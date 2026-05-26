المؤشر الياباني نيكي يتراجع متأثراً بارتفاع أسعار النفط

رويترز

طوكيو-سانا

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء، مبتعداً عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح، وتأثر ‌المعنويات بارتفاع أسعار النفط.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن المؤشر نيكي انخفض 0.3 بالمئة إلى 64937.89 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.08 بالمئة إلى 3945.64 نقطة.

وكان المؤشر نيكي 225 قفز 2.87 بالمئة ليغلق عند 65158.19 ⁠نقطة أمس الإثنين، وحقق مكاسب بلغت 8.95 بالمئة خلال الجلسات الثلاث الماضية، مسجلاً أكبر مكاسب له في ثلاثة أيام منذ أكثر من ست سنوات.

وقال المحلل الاقتصادي دايسوكي هاشيزومي: “تحولت السوق إلى وضع المخاطرة، لكن المستثمرين باعوا الأسهم لجني أرباح من الارتفاع الحاد”.

وأضاف: “استوعبت (الأسواق) بالفعل حالة التفاؤل بشأن إبرام اتفاق ‌بين ⁠الولايات المتحدة وإيران، كما تأثرت المعنويات سلباً بمكاسب أسعار النفط”.

