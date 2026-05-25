الصناعة الألمانية تواصل خفض الوظائف رغم ارتفاع المبيعات لأول مرة منذ 3 سنوات

برلين-سانا

تواصل الشركات الصناعية في ألمانيا أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا خفض الوظائف رغم تسجيل القطاع أول ارتفاع في المبيعات منذ نحو 3 سنوات، وذلك وفقاً لدراسة صادرة عن شركة الاستشارات “إرنست آند يونغ EY”.

وأوضحت الدراسة الصادرة اليوم الإثنين، أن عدد العاملين في القطاع الصناعي الألماني تراجع بنحو 127.3 ألف وظيفة، أو ما يعادل 2.3 % على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ومنذ عام 2019 فقد القطاع الصناعي الألماني نحو 341.5 ألف وظيفة بانخفاض يتجاوز 6 %، ما يعني اختفاء وظيفة صناعية واحدة من بين كل 17 وظيفة خلال السنوات الأخيرة.

ورغم استمرار خفض الوظائف أظهرت البيانات بعض المؤشرات الإيجابية إذ ارتفعت المبيعات الصناعية بواقع 1.7% خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منهيةً عشرة فصول متتالية من التراجع.

وبحسب “إرنست آند يونغ EY” فإن التحسن جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بأداء قطاع المعادن، في حين لا تزال معظم القطاعات الأخرى تواجه ضغوطاً مرتبطة بضعف الطلب، وارتفاع التكاليف، وتباطؤ الأسواق التصديرية الرئيسية.

وبقي قطاع السيارات الأكثر تضرراً داخل الصناعة الألمانية بعد أن فقد نحو 125.8 ألف وظيفة منذ عام 2019، بينها 32 ألف وظيفة خلال العام الماضي فقط، في ظل تباطؤ الطلب العالمي واشتداد المنافسة، وخصوصاً من الشركات الآسيوية والصينية في سوق السيارات الكهربائية.

وتواجه الصناعة الألمانية منذ سنوات تحديات متزايدة تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي، والتحول المكلف نحو الاقتصاد الأخضر، والتقنيات الكهربائية، إضافةً إلى ضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الصين.