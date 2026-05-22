الإمارات تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية إقليمياً للعام الثاني

أبو ظبي-سانا

تصدّرت الإمارات للعام الثاني على التوالي، دول الشرق الأوسط في مبيعات السيارات الكهربائية، وفق ما أكده التقرير العالمي لآفاق المركبات الكهربائية “Global EV Outlook 2026” الصادر عن وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات استحوذت على نحو 50 بالمئة من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة، في مؤشر يعكس تسارع تبنّي حلول التنقل الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في تقنيات المستقبل.

وفي هذا السياق أوضح وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في الإمارات شريف العلماء، أن تصدّر بلاده مؤشرات المبيعات الإقليمية يجسّد الرؤية الوطنية لترسيخ موقع الإمارات كمركز عالمي للتنقل المستدام والابتكار في قطاعي الطاقة والنقل، كما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ولفت العلماء إلى أن التقرير يعكس نجاح الإمارات في توفير بيئة جاذبة لمصنّعي المركبات الكهربائية وتوسيع حضورهم في السوق المحلي، مستندةً إلى بنية تحتية متقدمة، وبما ينسجم مع المشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، ومع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الحياد المناخي 2050.

وأشار العلماء إلى أن الإمارات تواصل تحقيق إنجازات نوعية في مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مدفوعةً برؤية وطنية طموحة، تستهدف بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واعتماداً على التقنيات النظيفة.

ويُعدّ “التقرير العالمي لآفاق المركبات الكهربائية 2026” الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أحد أهم المراجع العالمية في تتبّع تطور سوق المركبات الكهربائية واتجاهات التحول نحو النقل المستدام، ويقدّم التقرير قراءة شاملة لواقع انتشار المركبات الكهربائية في مختلف مناطق العالم، مع تحليل لسياسات الدول، والبنية التحتية للشحن، وسلاسل التوريد، وتوقعات النمو حتى عام 2030.