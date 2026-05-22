أسعار الذهب تتراجع عالمياً بفعل التضخم والمخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية

دمشق-سانا

انخفضت أسعار الذهب عالمياً اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، وذلك تحت وطأة الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط والمخاوف المتزايدة من تفاقم معدلات التضخم وسياسات التشديد النقدي الأمريكية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 4534.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم حزيران المقبل بنسبة 0.1 بالمئة لتستقر عند 4535.60 دولاراً.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة لتسجل 76.32 دولاراً للأوقية، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 1959.20 دولاراً، في حين استقر البلاديوم عند 1377.89 دولاراً.

يشار إلى أن تراجع الذهب جاء مدفوعاً ببيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة التي أظهرت انخفاضاً في طلبات إعانات البطالة، مما يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هامشاً أكبر للتركيز على مواجهة التضخم عبر احتمالية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يقلل بدوره من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

