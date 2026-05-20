بريطانيا تسمح باستيراد مشتقات نفطية مكررة من الخام الروسي

لندن-سانا

منحت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، ترخيصاً تجارياً عاماً جديداً يعفي منتجات نفطية محددة من قيود العقوبات المفروضة على موسكو، بما يسمح باستيراد الديزل ووقود الطائرات المكرر في الخارج من النفط الخام الروسي، فضلاً عن تقديم الخدمات المرتبطة بها.



وذكرت وكالة رويترز أن إشعاراً للحكومة البريطانية أكد أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غداً الأربعاء، وستكون سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، على أن تخضع للمراجعة بشكل دوري لتعديلها أو إلغائها.

وبحسب الإشعار الحكومي، يمنح الترخيص الجديد استثناءات لعمليات الاستيراد في حال جرت معالجة الوقود في دول ثالثة، مشيراً إلى أن ذلك يتضمن شروطاً تنظيمية محددة مثل متطلبات حفظ السجلات للشركات المتعاملة.



وفي سياق متصل، أصدرت لندن ترخيصاً آخر محدود المدة يغطي النقل البحري للغاز الطبيعي المسال والخدمات ذات الصلة بموجب قواعد العقوبات، حيث يستمر سريانه حتى مطلع كانون الثاني من العام المقبل.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت بريطانيا الشهر الماضي سلسلة إجراءات لتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على النفط والغاز، وذلك في ظل تداعيات أزمة الطاقة العالمية وتقلبات أسعار الوقود المرتبطة بالتوترات والنزاعات الدولية الراهنة.