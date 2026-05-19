النيجر والصين تتوصلان إلى اتفاقيات نفطية بعد أشهر من الخلافات

نيامي-سانا

أعلنت النيجر إبرام سلسلة اتفاقيات مع شركات صينية لتسهيل إنتاج النفط وتصديره، وذلك بعد أشهر من التوتر بين الطرفين بسبب قضايا تتعلق بالعمالة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن نيامي وبكين وقعتا، أمس الإثنين، اتفاقيات عدة تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين، هما دينغا ديب وأبولو-يوغو، باستثمار قدره مليار دولار.

وقال وزير الخارجية النيجري باكاري ياوو سانغاري: “إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2029”.

وأضاف: إن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب انخفضت من 27 دولاراً إلى 15دولاراً للبرميل، ما يمثل وفورات تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر.

واستحوذت النيجر أيضاً على حصة 45 بالمئة في شركة “خط أنابيب نفط غرب أفريقيا” التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاقاً ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.

وأوضح سانغاري، أنه من المتوقع أيضاً توفير نحو 450 وظيفة للنيجريين بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن عقود التعهدات ستكون “لصالح الشركات النيجرية المحلية”، وسيتم تقليص الفوارق الكبيرة بين رواتب الموظفين الأجانب والمحليين.

وتقوم الشركات الصينية باستخراج النفط في النيجر منذ عام2011، وبدأت المحادثات التي أفضت إلى هذه الاتفاقيات بين نيامي وبكين في حزيران من عام 2025 في الصين.