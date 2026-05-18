ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم مسيرات على محطة طاقة نووية بالإمارات

واشنطن-سانا



واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الإثنين، مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لاعتداء بمسيرات.



وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.36 دولار بما يعادل 1.24 بالمئة إلى 110.62 دولارات للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 107.26 دولارات للبرميل، بارتفاع 1.84 دولار أو 1.75 بالمئة.



وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع مع كبار مستشاريه للأمن القومي، لبحث ما أسمتها “خيارات لعمل عسكري” ضد إيران.