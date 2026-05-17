البيت الأبيض: الصين ستشتري منتجات زراعية أمريكية بقيمة 17 مليار دولار

واشنطن-سانا



أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد أن الصين تعهدت بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة تقدر بـ 17 مليار دولار، وذلك بدءاً من العام الجاري حتى عام 2028.



ونقلت رويترز عن البيت الأبيض قوله في بيان: إن هذا الالتزام جاء في سياق الاجتماعات التي عُقدت الأسبوع الماضي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قيمة هذه المنتجات لا تشمل التعهدات التي قطعتها بكين على نفسها في تشرين الأول من العام الماضي بشأن شراء فول الصويا.



ووفق البيان فإن الصين ستعمل مع الجهات التنظيمية الأمريكية لرفع القيود المفروضة على منشآت لحوم الأبقار في الولايات المتحدة، واستئناف استيراد الدواجن من الولايات الأمريكية التي يثبت خلوها من إنفلونزا الطيور.



وكانت الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين سجلت انخفاضاً ملحوظاً جراء جولات الرسوم الجمركية المتبادلة العام الماضي، حيث أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية تراجع التجارة بنسبة 65.7 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 8.4 مليارات دولار.



يشار إلى أن الرئيسين الأمريكي والصيني اختتما أول أمس الجمعة قمة ثنائية في بكين، أكدا خلالها إحراز تقدم في مسار استقرار العلاقات بين البلدين، مع التشديد على أهمية مواصلة الحوار، بما يخدم مصالح البلدين ويخفف من حدة التوترات الإقليمية والدولية.