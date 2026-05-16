وزير النفط العراقي: صدرنا 10 ملايين برميل نفط فقط في نيسان عبر ‏مضيق هرمز

واع

بغداد-سانا‏

أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، أن بلاده صدرت خلال شهر ‏نيسان الماضي 10 ملايين برميل نفط فقط عبر ‏مضيق هرمز، بسبب الأزمة ‏في المضيق الناجمة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مقارنة بنحو ‌‏93 مليون برميل ‏كانت تصدر شهرياً في الظروف الطبيعية‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الوزير خضير قوله في مؤتمر ‏صحفي اليوم السبت: إن أولويات الوزارة في المرحلة ‏المقبلة تتمثل في زيادة ‏الطاقات الإنتاجية، وإنهاء ملف حرق الغاز، وتطوير البنى التحتية لقطاع ‏النفط‎.‎

وأضاف خضير: إن العراق يمتلك جميع المقومات التي تؤهله للوصول إلى ‏موقع متقدم في مجال الطاقة، في ظل امتلاكه ‏احتياطات نفطية كبيرة، لافتاً ‏إلى أن الحكومة تسعى إلى تحويل جميع المحافظات إلى مناطق منتجة للنفط ‏لدعم الاقتصاد ‏الوطني‎.‎

وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت في الرابع عشر من نيسان الماضي، ‏استعدادها لاستئناف تصدير النفط من جميع ‏الحقول في البلاد، مشيرةً إلى أن ‏تسريع عمليات التصدير يسهم في تعزيز الاستقرار وتلبية احتياجات السوق ‏المحلية من ‏الغاز‎.‎

يشار إلى أن عدداً من المنشآت النفطية العراقية تعرضت منذ اندلاع الحرب ‏الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية قبل أكثر من ‏شهرين لعدة اعتداءات ‏بمسيرات وصواريخ مجهولة وفق ما أعلنت السلطات العراقية.‏

