وزير النفط العراقي: صدرنا 10 ملايين برميل نفط فقط في نيسان عبر ‏مضيق هرمز

بغداد-سانا
أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، أن بلاده صدرت خلال شهر نيسان الماضي 10 ملايين برميل نفط فقط عبر مضيق هرمز، بسبب الأزمة في المضيق الناجمة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مقارنة بنحو 93 مليون برميل كانت تصدر شهرياً في الظروف الطبيعية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الوزير خضير قوله في مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة تتمثل في زيادة الطاقات الإنتاجية، وإنهاء ملف حرق الغاز، وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط.
وأضاف خضير: إن العراق يمتلك جميع المقومات التي تؤهله للوصول إلى موقع متقدم في مجال الطاقة، في ظل امتلاكه احتياطات نفطية كبيرة، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى إلى تحويل جميع المحافظات إلى مناطق منتجة للنفط لدعم الاقتصاد الوطني.
وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت في الرابع عشر من نيسان الماضي، استعدادها لاستئناف تصدير النفط من جميع الحقول في البلاد، مشيرةً إلى أن تسريع عمليات التصدير يسهم في تعزيز الاستقرار وتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز.
يشار إلى أن عدداً من المنشآت النفطية العراقية تعرضت منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية قبل أكثر من شهرين لعدة اعتداءات بمسيرات وصواريخ مجهولة وفق ما أعلنت السلطات العراقية.