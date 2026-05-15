ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع صعود النفط بفعل الحرب في الشرق ‏الأوسط

لندن-سانا
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا اليوم الجمعة، مدفوعة بصعود أسعار النفط وتزايد المخاوف من اتساع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية، ولا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفاد صبره حيال إيران.
وذكرت وكالة رويترز أن عقد الغاز الهولندي لأقرب استحقاق في مركز ”تي تي إف” الأوروبي ارتفع بمقدار 1.435 يورو ليصل إلى 49.09 يورو لكل ميغاواط/ساعة، فيما صعد العقد البريطاني لشهر حزيران بمقدار 4.25 بنسات إلى 121.03 بنساً لكل وحدة حرارية.
وجاء الارتفاع بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: إن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، مؤكداً اتفاقه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً، من قبل إيران ما تسبب بارتفاع أسعار النفط والغاز.