ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع صعود النفط بفعل الحرب في الشرق ‏الأوسط

لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا اليوم الجمعة، مدفوعة بصعود أسعار النفط ‏وتزايد المخاوف من اتساع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها ‏على إمدادات الطاقة العالمية، ولا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب نفاد صبره حيال إيران.‏

وذكرت وكالة رويترز أن عقد الغاز الهولندي لأقرب استحقاق في مركز ‌‏”تي تي إف” الأوروبي ارتفع بمقدار 1.435 يورو ليصل إلى 49.09 يورو ‏لكل ميغاواط/ساعة، فيما صعد العقد البريطاني لشهر حزيران بمقدار 4.25 ‏بنسات إلى 121.03 بنساً لكل وحدة حرارية.‏

وجاء الارتفاع بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: إن ‏صبره تجاه إيران بدأ ينفد، مؤكداً اتفاقه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ‏على ضرورة عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.‏

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي ‏يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً، من قبل ‏إيران ما تسبب بارتفاع أسعار النفط والغاز.‏