الدولار يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

سنغافورة-سانا

ارتفع الدولار اليوم الجمعة متجهاً لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهرين، مدعوماً بتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار اضطرابات الشحن البحري.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار صعد إلى 98.98 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز واحداً بالمئة، في حين استقر اليوان الصيني قرب أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 6.7874 مقابل الدولار.

كما تراجع الين الياباني إلى 158.45 دولاراً في بداية التداول الآسيوي متجها لتكبد خسارة تتجاوز ‌واحداً ⁠بالمئة هذا الأسبوع.

فيما انخفض اليورو إلى 1.1662 دولار، والجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر عند 1.3385 دولار.

وأظهرت بيانات أمريكية استمرار نمو مبيعات التجزئة واستقرار سوق العمل، ما عزز توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في كانون الأول المقبل.

وتترقب الأسواق نتائج اليوم الثاني من القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط اهتمام مشترك بإعادة فتح مضيق هرمز وضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة.