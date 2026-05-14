الحرب في الشرق الأوسط تربك مشاريع الطاقة المتجددة وتعيد رسم أولويات الاستثمار

عواصم-سانا

تعيد الحرب في الشرق الأوسط تشكيل موازين أسواق الطاقة العالمية، وتمتد تداعياتها من النفط والغاز إلى قطاع يُفترض أن يقود التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تواجه مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة موجة من التأخير نتيجة اضطرابات الإمدادات وارتفاع التكاليف وتغيّر أولويات الاستثمار، من دون أن يمثّل ذلك تراجعاً في المسار الإستراتيجي للتحول الطاقي.

وتقول شركة “ريستاد إنرجي” لتحليلات الطاقة إن الحرب الحالية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، قد تؤدي إلى تأخير يتراوح بين 3 و12 شهراً في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة النشطة، مع بقاء الاتجاه العام للتحول الطاقي قائماً على المديين المتوسط والطويل.

ووفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، بلغت الاستثمارات العالمية في التحول الطاقي نحو 2.4 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة 20 بالمئة عن متوسط 2022 و2023، شكّل منها نحو ثلثها للطاقة المتجددة، بقيمة تقارب 807 مليارات دولار.

أسعار الطاقة والتوترات ترفع التكاليف

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال على خلفية إغلاق مضيق هرمز، حيث وصلت أسعار النفط إلى نحو 119 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع إلى حدود 100 دولار.

وتشير “ريستاد” إلى أن التأثيرات لا تتوزع بالتساوي، إذ يُتوقع تأخير قصير في السعودية وسلطنة عُمان وتركيا، مقابل تأخير متوسط في قطر والكويت والعراق والأردن، بينما تبقى إيران وإسرائيل ولبنان واليمن ضمن الفئات الأعلى تأثراً من حيث تعطّل التنفيذ.

اضطراب سلاسل الإمداد

وتسببت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط في تأخير واردات معدات الطاقة الشمسية إلى أسواق الخليج العربي، حيث انخفضت واردات السعودية بنحو 625 ميغاواط إلى 80 ميغاواط، وتراجعت واردات سلطنة عُمان إلى الصفر، بينما ارتفعت في تركيا وإسرائيل إلى 248 و220 ميغاواط على التوالي.

كما ارتفعت تكاليف الشحن على خط آسيا–البحر المتوسط من 2,826 إلى 3,594 دولار لكل حاوية مكافئة، بالتزامن مع قرار الصين إلغاء استرداد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات، ما أضاف نحو 9 بالمئة إلى أسعار الألواح الشمسية.

وارتفعت أسعار الفضة إلى نطاق 70–80 دولاراً للأوقية، ما زاد من كلفة إنتاج الخلايا الشمسية، ودفع شركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات إلى إعادة تسعير المخاطر والعقود.

أسواق مزادات أكثر حساسية وقلق بشأن الجدوى

تواجه مشروعات الطاقة المتجددة سوق مزادات تنافسية للغاية، بأسعار تعاقد تتراوح بين 10.5 و20 دولاراً لكل ميغاواط/ساعة، ما يضغط على هوامش الربح.

وتشير “ريستاد” إلى أن ارتفاع تكاليف التمويل وإدراج المخاطر الجيوسياسية دفع الشركات إلى إعادة احتساب مخاطر القوة القاهرة والاضطرابات اللوجستية، ما يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروعات غير المغلقة مالياً.

ورغم هذه الضغوط، تتوقع “ريستاد” تحولات هيكلية في سوق الطاقة المتجددة، أبرزها التوسع في التصنيع المحلي للألواح الشمسية في الشرق الأوسط، لترتفع القدرة الإنتاجية من 4.7 غيغاواط في 2025 إلى 35.8 غيغاواط بحلول 2030.

أما تركيا، فتتمتع بقدرة تصنيع مستقرة عند 22.2 غيغاواط بدءاً من 2026، ما يقلل من تعرضها لمخاطر سلاسل الإمداد البحرية.

ورغم التحديات، يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى تعزيز جدوى مشاريع الطاقة المتجددة في دول الخليج العربي، إذ يجعل كل ميغاواط من الطاقة الشمسية أو الرياح وسيلة لتحرير كميات أكبر من الوقود للتصدير.

وتشير “ريستاد” إلى أن استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز يبقى عاملاً ضاغطاً على قرارات الاستثمار، لكنه في الوقت ذاته يعزز الحاجة إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة في المنطقة.

وكان البنك المركزي الأوروبي أكد في الخامس من أيار الجاري، أن مواجهة تحديات التغير المناخي والحد من ارتفاع الأسعار يتطلبان من الدول الأوروبية تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وأن التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة يوفر مساراً واضحاً لتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والتكلفة الاقتصادية.