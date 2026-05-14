ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب نتائج قمة ترامب ونظيره الصيني بشأن الحرب

بكين-سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط ترقب المستثمرين نتائج القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، ولا سيما ما يتعلق بإمكانية التوصل إلى تفاهمات تسهم في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وإعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت نحو 45 سنتاً لتصل إلى 106.08 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً إلى 101.43 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت أمس الأربعاء مع تزايد المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية نتيجة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود.

وأشار محللون في مؤسسة “آي إن جي” المالية الهولندية المتخصصة بتقديم الخدمات المصرفية، إلى أن أسواق النفط تعيش حالة ترقب حذرة، مع تعليق آمال كبيرة على إمكانية أن تسهم المحادثات الأمريكية الصينية في تحقيق انفراج يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.

ويشهد مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، اضطرابات كبيرة منذ اندلاع الحرب في الـ 28 من شباط الماضي، ما أدى إلى تعطل جزء مهم من حركة شحن النفط والغاز.

ويترقب المستثمرون ما إذا كانت القمة الأمريكية الصينية ستفضي إلى نتائج إيجابية بشأن الحرب والمفاوضات بين طهران وواشنطن، في وقت يتوقع فيه أن يدعو ترامب الصين إلى ممارسة ضغوط على طهران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، بينما يرى محللون أن بكين قد تتجنب الضغط المباشر على حليف استراتيجي مهم بالنسبة لها.