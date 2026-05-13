ترامب: التضخم في الولايات المتحدة مؤقت والسياسات الأمريكية تؤتي ثمارها

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن سياساته تؤتي ثمارها، وأن الارتفاع في نسب التضخّم في الولايات المتحدة أمر مؤقت بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية –الإيرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله للصحافيين: “إن التضخّم في الولايات المتحدة مؤقت فقط”، متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى 1,5 بالمئة من مستواه الحالي البالغ 3,8 بالمئة، وهو الأعلى في ثلاث سنوات.ورأى ترامب أنه بمجرّد انتهاء الحرب، والتي لن تطول، ستنخفض أسعار النفط.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية اضطرابات في سلاسل الإمداد منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يؤمن عبور نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط.