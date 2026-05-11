النقل تدرس رفع أجور الشحن في سوريا

دمشق-سانا‏

أوضح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل السورية خالد كسحة، أن ارتفاع ‏أسعار المحروقات، وتقلبات أسعار الصرف، انعكسا بشكل مباشر على التكاليف التشغيلية ‏للشاحنات، الأمر الذي استدعى العمل على دراسة تعديل أجور النقل، بما يتناسب مع الواقع ‏الاقتصادي الحالي.‏

وأوضح كسحة في تصريح لمرسلة سانا اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة ‏الاقتصاد والصناعة والجهات المعنية، بمن فيها مالكو الشاحنات والجمعيات واللجان ‏المختصة في المحافظات، على تعديل قرار تحديد تعرفة نقل البضائع، بواسطة السيارات ‏الشاحنة داخل سوريا، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الناقلين ومتطلبات السوق.‏



وأشار كسحة إلى أن المقترحات الحالية تتضمن رفع أجور النقل بنسبة تتراوح بين 15 و20 ‏بالمئة على الشرائح المعتمدة ضمن القرار المذكور، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية ‏عن قطاع النقل، وتحسين استمرارية عمله.‏



تعديل أجور النقل سيُراعي الانعكاسات



وبين كسحة أن قطاع نقل البضائع يُعد من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بحركة ‏الأسواق وتوافر المواد الأساسية، مؤكداً أن أي تعديل مرتقب سيُراعى فيه الحد من انعكاساته ‏على أسعار السلع والمواد الغذائية، مع الحفاظ على استقرار انسيابية النقل بين المحافظات.‏

وتوقع كسحة أن يؤدي تعديل أجور النقل على القطاع إلى تحسن في إيرادات شركات النقل، ‏وتخفيف الخسائر الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة، ما يساعد بعض الناقلين على ‏الاستمرار في العمل، وتحسين قدرة صيانة أسطول الشاحنات، في حين يمكن أن يسهم هذا ‏الإجراء في الضغط على الطلب في بعض القطاعات، ويشجع على تقليل عدد الرحلات، أو ‏تجميع الشحنات لتخفيف التكلفة.‏

وكانت الشركة السورية للبترول عدلت في السابع من ‏أيار الجاري أسعار المشتقات النفطية بالسوق المحلية.‏