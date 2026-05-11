الذهب يتراجع متأثراً بتعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 4657.89 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 1.4 بالمئة إلى 4665.70 دولاراً.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ما زاد من كلفة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى، وأضعف الطلب عليه.

وقال كبير محللي السوق في شركة “كيه سي إم تريد” المتخصصة بخدمات مالية للمتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، تيم ووترر: إن “تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام وشيك يواصل الضغط على الذهب، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط الخام”.

وأدى استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى بقاء إمدادات الطاقة العالمية محدودة، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وأثار مخاوف من زيادة معدلات التضخم عالمياً.

ورغم أن الذهب يعد ملاذاً آمناً وأداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل عادة من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً، مثل المعدن الأصفر.

ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نيسان، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.