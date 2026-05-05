تداولات سوق دمشق للأوراق المالية أكثر من مليونين و712 ألف ليرة جديدة

دمشق-سانا

تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مليونين و712 ألف ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 113910 أسهم، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

وارتفعت أسهم بنوك البركة بنسبة 3.13 بالمئة مع تداول 15.636 سهماً بسعر 15.50 ليرة للسهم الواحد، وبنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 3.85 بالمئة مع تداول 46.860 سهماً بقيمة 13.19 ليرة للسهم، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.66 بالمئة مع تداول 11.104 أسهم بقيمة 15.19 ليرة للسهم.

كما ارتفعت أسهم شركة إسمنت البادية بنسبة 1.31 بالمئة مع تداول 1.356 سهماً بقيمة 659.97 ليرة للسهم.

بينما انخفضت أسهم بنوك قطر الوطني بنسبة 1.87 بالمئة مع تداول 11.363 سهماً بقيمة 20.48 ليرة للسهم، والشرق بنسبة 4.99 بالمئة مع تداول 7.028 سهماً بقيمة 20.95 ليرة للسهم، والائتمان الأهلي بنسبة 2.78 بالمئة مع تداول 17553 بقيمة 10.51 ليرة للسهم.

كما انخفضت أسهم شركتي الأهلية للنقل بنسبة 2.25 بالمئة ليغلق عند 138.70 ليرة، والأهلية للزيوت النباتية بنسبة 3.45 بالمئة ليغلق عند 326.54 ليرة.

ولم تشهد أسهم بنوك سوريا الدولي الإسلامي، والشام، والشرق، وشهبا، وسوريا والخليج، وشركات العقيلة للتأمين التكافلي، والمتحدة للتأمين، والسورية الوطنية للتأمين، والسورية الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسيريتل، وإم تي إن سوريا، أي حركة تداول خلال جلسة اليوم.

وكانت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تجاوزت خلال جلسة يوم أمس الإثنين، 5 ملايين و800 ألف ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 291808 أسهم.