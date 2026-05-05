السورية للحبوب تطور منظومة إلكترونية لتحديث العمل وتدريب الكوادر

دمشق-سانا

تعمل المؤسسة السورية للحبوب، على تطوير منظومة إلكترونية متكاملة، تهدف إلى تحديث آليات العمل ورفع كفاءة الأداء في مراكز استلام الحبوب، وذلك ضمن خطة تشمل تحديث البنية التحتية وتدريب الكوادر العاملة في مختلف المحافظات.

وأوضح مدير عام المؤسسة حسن محمد العثمان لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تعمل بكامل طاقتها لتجهيز المراكز لاستلام موسم القمح لعام 2026، بكل المستلزمات اللوجستية الضرورية، بما في ذلك خدمات الإنترنت والكهرباء وأجهزة الحاسوب، مشدداً على أن نجاح أي مشروع رقمي يعتمد بشكل أساسي على دقة إدخال البيانات من قبل كوادر مؤهلة ومدربة.

برامج إلكترونية ونظام جديد للمحاسبة

واستعرض العثمان عدداً من البرامج الإلكترونية التي ستعتمدها المؤسسة في عملية استلام محصول القمح من المزارعين، ومنها برنامج “القبان” الذي بات في مراحله التجريبية الأخيرة، ويتميز بربط الوزن والنوع بمؤشرات متعددة وتقديم قراءات متزامنة، وتمكين المراكز من الاطلاع على بيانات جميع مراكز استلام الحبوب في المحافظات بشكل لحظي، كما تم تزويده بكاميرات مراقبة وتصوير تتيح تحديد المركبات عبر رقمها ووزنها وربطها بالبيانات المخزنة آلياً.

ويعتمد النظام الجديد للشراء والمحاسبة، وفق العثمان، على آلية شراء مركزية تتيح تدقيقاً فورياً وتنظيماً أدق للبيانات، مع توزيع واضح للمهام والمسؤوليات، كما يوفّر للإدارة العامة رؤية شاملة للعمليات في مختلف المحافظات، بما يسهم في تتبّع كميات القمح المستلمة بكفاءة، وتحسين إدارة عمليات النقل والتخزين والطحن، وتعزيز دقة مراقبة المخزون.

نظام حجز إلكتروني

كشف العثمان عن تجهيز نظام حجز إلكتروني لاستلام القمح، يهدف إلى تنظيم عمليات الاستلام عبر الحجز المسبق، بما يخفف الازدحام في المراكز، ويقلل فترات الانتظار، وتستطيع المؤسسة من خلاله تقدير الكميات المتوقعة والتحقق الآلي من بيانات الموردين، مشيراً إلى أن النظام يتكامل مع برامج القبّان والمحاسبة والشراء والمراقبة، لضمان سرعة ودقة الإجراءات المالية والإدارية.

وتعمل المؤسسة السورية للحبوب على استلام محاصيل القمح من الفلاحين سنوياً وتخزينها في الصوامع والمستودعات المخصصة لذلك، بهدف دعم المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات المخابز من مادة الدقيق، وضمان استقرار توفر مادة الخبز في مختلف المحافظات.