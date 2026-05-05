الين مستقر والدولار يرتفع وسط مخاوف من تصاعد حرب الشرق الأوسط

طوكيو-سانا

استقر الين الياباني اليوم الثلاثاء وسط توتر مستمر في الأسواق، بعد أن أدى ما أثير عن تدخل طوكيو في سوق العملات الأسبوع الماضي إلى ارتفاعه في الجلسات الأخيرة، في حين صعد الدولار الأمريكي مع تأثير الحرب في الشرق الأوسط سلباً على معنويات المستثمرين.

أما الدولار الأسترالي، بحسب رويترز، فلم يتغير كثيراً عند 0.7168 دولار قبيل قرار السياسة النقدية الذي سيصدره بنك الاحتياطي الأسترالي في وقت لاحق اليوم، والمتوقع على نطاق واسع أن يرفع خلاله أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لكبح التضخم.

بينما احتفظ اليورو بخسائره التي تكبدها خلال ليلة أمس، وبلغ في أحدث تداولات 1.1693 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، عند 98.452 بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة أمس.