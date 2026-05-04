بترول أبوظبي: انسحاب الإمارات من أوبك قرار سيادي “غير مُوجَّه ضد أحد”

أبو ظبي-سانا

أكّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” سلطان الجابر، اليوم الإثنين، أن قرار الإمارات بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك +” قرار سيادي يهدف إلى خدمة مصالح البلاد وأهدافها الاستراتيجية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الجابر، قوله خلال الكلمة الافتتاحية للنسخة الخامسة من معرض “اصنع في الإمارات 2026” المقام في أبو ظبي: “إن قرار الإمارات السيادي بإعادة التموضع في منظومة الطاقة العالمية والخروج من أوبك وأوبك+ غير مُوجَّه ضد أحد، إنه قرار استراتيجي ومدروس، يعكس إمكانياتنا وثقتنا بقدرتنا على بناء اقتصاد أكثر تنوعاً، وطموحنا لمستقبل أفضل”.

وأوضح الجابر أن قرار الانسحاب “يخدم مصالح الإمارات الوطنية وأهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى”، بعدما تعرضت لحملة مكثفة من الضربات الإيرانية التي طالت بنى تحتية ومنشآت نفطية خلال الحرب.

وأضاف: إن هذا قرار يواكب طموحات بلاده الصناعية والاقتصادية والتنموية، ويجعلها أكثر قدرة على تسريع الاستثمارات، والتوسع، مشيراً إلى أن القوة ليست في وفرة الموارد وحدها، بل في كيفية تسخيرها لخلق القيمة وخدمة الوطن.

وكانت دولة الإمارات، أعلنت في الـ 28 من نيسان الماضي انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك +”، ودخل القرار حيّز التنفيذ، اعتباراً من يوم الجمعة الأول من أيار.

يذكر أن منظمة أوبك تأسست عام 1968 بهدف تعزيز التعاون بين الأقطار العربية المصدرة للنفط.