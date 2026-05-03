تداولات سوق دمشق للأوراق المالية أكثر من 8 ملايين ليرة جديدة

دمشق-سانا

تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأحد، 8 ملايين و478 ألف ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 225190 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

وارتفعت أسهم بنوك البركة بنسبة 0.13 بالمئة مع تداول 105.923 سهماً بسعر 15.3 ليرة للسهم الواحد، وبنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.94 بالمئة مع تداول 8.228 سهماً بقيمة 12.10 ليرة للسهم، والائتمان الأهلي بنسبة 4.82 بالمئة مع تداول 44665 سهماً بقيمة 10.43 ليرات للسهم.

كما ارتفعت أسهم شركة الأهلية للنقل بنسبة 1.05 بالمئة مع تداول 3.975 سهماً بقيمة 143.91 ليرة للسهم، والأهلية للزيوت النباتية بنسبة 4.14 بالمئة مع تداول 575 سهماً بقيمة 339.95 ليرة للسهم.

بينما انخفضت أسهم قطر الوطني بنسبة 4.59 بالمئة مع تداول 22.525 سهماً بقيمة 19.59 ليرة للسهم، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 2.43 بالمئة مع تداول 24.644 سهماً بقيمة 15.28 ليرة للسهم، وفرنسبنك بنسبة 3.32 بالمئة مع تداول 6.401 سهم بقيمة 15.43 ليرة للسهم.

كما انخفض سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 0.31 بالمئة ليغلق عند 648.03 ليرة.

ولم تشهد أسهم بنوك سوريا الدولي الإسلامي، والشام، والوطني الإسلامي، والشرق، وسوريا والمهجر، والأردن، وسوريا والخليج، وشركات العقيلة للتأمين التكافلي، والسورية الوطنية للتأمين، والدولية للتأمين (آروب)، والسورية الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسيريتل، وإم تي إن سوريا، أي حركة تداول خلال جلسة اليوم.

وكانت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تجاوزت خلال جلسة الأربعاء الماضي 31 مليوناً و639 ألف ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 606174 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.