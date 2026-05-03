تراجع الصادرات يضغط على قطاع الساعات الفاخرة ويدفع نحو الابتكار

واشنطن-سانا

تشهد صناعة الساعات الفاخرة، وخاصة السويسرية منها، ضغوطاً اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع الطلب العالمي وتباطؤ الأسواق الرئيسية، حيث أفادت شبكة CNN بأن عام 2025 سجّل انخفاضاً في صادرات الساعات للعام الثاني على التوالي، ما يعكس مرحلة “عدم يقين” يعيشها القطاع.

ويشير هذا التراجع إلى تغيرات عميقة في بنية السوق، دفعت الشركات إلى مراجعة نماذج عملها التقليدية، والانتقال تدريجياً من الاعتماد الكامل على الحرفية الكلاسيكية والتسويق التقليدي إلى تبني حلول مبتكرة تستجيب للتحولات المتسارعة في أنماط الاستهلاك، ولا سيما الطلب المتزايد على المنتجات المخصصة والتجارب الرقمية.

الذكاء الاصطناعي يدخل عمليات التصميم والإنتاج

في سياق متصل، ذكرت وكالة Reuters، أن عدداً من أبرز العلامات الفاخرة العالمية، مثل أوديمار بيغيه وبارميجياني فلورييه وIWC وبريمونت، بدأت دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراحل متعددة من عمليات التصميم والإنتاج.

ويُستخدم هذا التحول التقني في تحسين دقة تصميم المكونات الدقيقة، وتحليل اتجاهات السوق، وتوقع الطلب المستقبلي، إضافة إلى رفع كفاءة خطوط الإنتاج، كما يتيح الذكاء الاصطناعي اختبار النماذج بشكل افتراضي قبل تصنيعها، ما يسهم في تقليل التكاليف وتسريع وتيرة الابتكار، في خطوة تعكس اندماجاً متزايداً بين التكنولوجيا المتقدمة والحرفية التقليدية في صناعة الساعات الفاخرة.

ابتكارات تتجاوز المفهوم التقليدي للساعات

في تطور لافت داخل القطاع، أوضحت صحيفة Financial Times أن صناعة الساعات الفاخرة تشهد توجهاً متنامياً نحو ابتكار تصاميم تتجاوز المفهوم التقليدي للساعة، من خلال تطوير وظائف غير مرئية أو مخفية لا يتم تفعيلها إلا عند الحاجة.

كما تتجه بعض الشركات إلى إنتاج ساعات مخصصة لبيئات متقدمة مثل الفضاء أو الظروف البيئية القاسية، ما يعكس توسع مفهوم الفخامة ليشمل الأداء الوظيفي والتقني إلى جانب البعد الجمالي، ويفتح المجال أمام جيل جديد من الابتكارات في هذا القطاع.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صناعة الرفاهية

من جهتها، ذكرت مجلة Bloomberg الاقتصادية أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل أحد أبرز محركات التحول في صناعة الساعات الفاخرة، إذ لم يعد استخدامه مقتصراً على التصميم فحسب، بل امتد ليشمل إدارة سلاسل التوريد، وتحليل سلوك المستهلك، وتطوير خدمات ما بعد البيع.

ويسهم هذا التوجه في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر، إلى جانب تقديم تجارب أكثر تخصيصاً للعملاء، مثل اقتراح تصاميم تتناسب مع تفضيلاتهم، أو تقديم خدمات صيانة تنبئية تعتمد على تحليل البيانات.

وبذلك يتجه القطاع نحو نموذج جديد يجمع بين الإرث الحرفي العريق والتقنيات الرقمية المتقدمة، في ظل سوق عالمي يشهد تغيرات متسارعة وتنافسية متصاعدة.

وفي ضوء هذه التحولات المتسارعة، يتضح أن صناعة الساعات الفاخرة تقف عند مرحلة مفصلية تجمع بين تحديات اقتصادية وضغوط سوقية من جهة، وفرص ابتكارية واسعة من جهة أخرى، فبين تراجع الصادرات وتغير أنماط الطلب العالمي، وبين دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجالات التصميم والإنتاج، يتشكل مسار جديد يعيد رسم ملامح هذا القطاع العريق.