الجص الرملي في جيرود بريف دمشق.. احتياطي استراتيجي يدعم صناعة الإسمنت

دمشق-سانا

يشكل الجص الرملي في منطقة جيرود بريف دمشق مورداً استراتيجياً فريداً يدعم قطاع صناعة الإسمنت في سوريا، في ظل محدودية البدائل، وارتفاع تكاليف الاستثمار في المكامن الأخرى، ما يضعه في صدارة المواد الأولية ذات الأهمية الحيوية مرحلة إعادة الإعمار.

وبيّن مدير فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في ريف دمشق محمد شيت في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الجص الرملي في جيرود يتركز على شكل تلال صغيرة تعرف محلياً بـ”التعوس” أو “الطعوس”، وتغطي مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة، ويقدر الاحتياطي الإجمالي بنحو 5 ملايين طن، بينما يبلغ الإنتاج السنوي الحالي نحو 300 ألف طن، ما يعني أن العمر الاستثماري للموقع يصل إلى نحو 15 عاماً وفق المعدلات الحالية.

ولفت شيت إلى أن نسبة النقاوة في جص جيرود تتراوح بين 70 و83 بالمئة، وفق تحاليل جيولوجية حديثة، كما أن سهولة الاستخراج وقرب الموقع من مراكز الطلب يمنحانه أفضلية اقتصادية واضحة مقارنة بالخامات الجبسية ذات النقاوة الأعلى المتوافرة في محافظات الرقة والحسكة واللاذقية، إلا أنها تأتي بشكل كتلي صلب يتطلب عمليات تفجير أو تكسير، الأمر الذي يرفع تكاليف الإنتاج والنقل.

رافعة لصناعة الإسمنت

وأشار شيت إلى أهمية الجص الرملي في صناعة الإسمنت كونه يدخل بنسبة بين 3 و5 بالمئة في الخلطة الإسمنتية، مبيناً أن الرمال الجصية تدخل في صناعة الإسمنت البورتلاندي، إضافة إلى إنتاج مادة الجبصين في عدد من المعامل في المنطقة الجنوبية والوسطى، ما يفتح المجال أمام توسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بها، مؤكداً أن المؤسسة قادرة على زيادة الإنتاج عدة أضعاف عند الحاجة، دون وجود اختناقات في التوريد.

وأكد شيت أن المؤسسة تقوم بإجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، أبرزها تشجيع المعامل على تخزين كميات احتياطية ضمن ساحاتها، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة باختيار مواقع التحميل بالتنسيق بين الجيولوجيين، إضافة إلى إجراء تحاليل دورية للعينات باستخدام تجهيزات مخبرية حديثة وكوادر متخصصة.

مزايا وتحديات

وبيّن شيت أن جص جيرود يتميز بانخفاض تكلفة استخراجه وسهولة نقله، ما يعزز تنافسية المنتج المحلي في قطاع الإسمنت، فضلاً عن توفير فرص عمل تتركز غالبيتها في قطاع النقل والخدمات المرتبطة به.

ورغم الأهمية الاقتصادية للموقع، إلا أنه يواجه جملة من التحديات وفق شيت، أبرزها مرور الشاحنات عبر مناطق مأهولة، ما يسبب ضغطاً على البنية التحتية وتأثيرات بيئية على السكان، إضافة إلى نقص بعض الخدمات اللوجستية الأساسية للعاملين في الموقع، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تعمل على معالجتها وفق أولويات مدروسة، في ظل محدودية الموارد، حيث تتضمن الخطط المستقبلية تعديل مسار النقل الحالي وتحويله باتجاه الجهة الجنوبية ليرتبط بطريق مقالع البتراء، بما يخفف من الأعباء على المناطق السكنية، ويحد من الآثار البيئية.

وتُعد صناعة الإسمنت من الركائز الأساسية للاقتصاد والبنية التحتية في سوريا، إذ تعتمد بشكل مباشر على توفر مواد أولية مثل الحجر الكلسي والطف والجص، والرمال الكوارتزية والبازلت، حيث يدخل الجص بنسبة محددة لضبط زمن التصلب في الإسمنت، ومع تضرر عدد من سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج في بعض المناطق، اكتسبت المواقع القريبة من مراكز الطلب، مثل جيرود، أهمية مضاعفة.