انخفاض أسعار الذهب 150 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم السبت، بمقدار 150 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أول أمس الخميس.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17200 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16900 ليرة جديدة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14750 ليرة جديدة مبيعاً، و14450 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4614 دولاراً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.