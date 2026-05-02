الصين تعزز شراكتها مع أفريقيا بتجارة قياسية تتجاوز 348 مليار دولار

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية العامة للجمارك الصينية، أن الصين تواصل ترسيخ موقعها كأكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية، بعدما سجل حجم التجارة بين الجانبين مستوى قياسياً بلغ 348 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.

ونقلت وكالة شينخوا اليوم السبت عن الهيئة قولها: إن واردات الصين من أفريقيا بلغت نحو 123 مليار دولار، مسجلةً زيادة سنوية بنسبة 5.4 بالمئة، ما يعكس تنامي الطلب الصيني على الموارد والمنتجات الأفريقية.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التجارة الصينية أن تطبيق سياسة الرسوم الجمركية الصفرية من شأنه تحفيز الاستثمارات في أفريقيا، وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمعدات والخبرات الإدارية إلى القارة الأفريقية، بما يسهم في تعزيز قدراتها على التصنيع المحلي ومعالجة منتجاتها داخل أسواقها.

من جانبه، وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف هذه السياسة بأنها “خطوة ممتازة التوقيت”، في ظل التحديات العالمية التي تواجهها أفريقيا، وخاصةً مع تصاعد النزعات الحمائية والانغلاق الاقتصادي في بعض مناطق العالم.

بدوره، أوضح تانغ شياو يانغ، عميد قسم العلاقات الدولية في جامعة تسينغهوا، أن المبادرة الصينية تختلف عن بعض السياسات التفضيلية الغربية، إذ لا تشترط الانفتاح المتبادل، ولا تفرض قيوداً على الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، ما يعكس – بحسب قوله – احترام الصين لشركائها الأفارقة والتزامها بدعم التنمية المشتركة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت في التاسع والعشرين من نيسان الماضي أن بكين ستبدأ، اعتباراً من أول أيار 2026، تطبيق سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 53 دولة أفريقية.