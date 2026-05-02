“سبيريت إيرلاينز” ستوقف عملياتها اليوم بعد تعثر جهود الإنقاذ

واشنطن-سانا

أفادت وكالة رويترز أن شركة الطيران منخفض التكلفة “سبيريت إيرلاينز” الأمريكية، التي أعلنت إفلاسها، ستوقف عملياتها اليوم السبت، في ظل فشل الجهود الرامية إلى إنقاذها.

ونقلت الوكالة عن مصدرين قولهما: إن اجتماع مجلس إدارة الشركة انتهى دون التوصل إلى اتفاق لإعادة الهيكلة، أو توفير دعم مالي يضمن استمرارها.

ومن المتوقع أن يؤدي انهيار الشركة إلى فقدان آلاف الوظائف، لتصبح أول شركة طيران أمريكية تتعثر جزئياً نتيجة ارتفاع أسعار وقود الطائرات في ظل الحرب المستمرة منذ شهرين في الشرق الأوسط.

وتعد هذه الحادثة التي يتم فيها إعلان إغلاق شركة طيران أمريكية بهذا الحجم، الأولى منذ نحو عقدين، إذ كانت “سبيريت” تستحوذ في مرحلة ما على نحو 5 بالمئة من الرحلات الجوية داخل الولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في إبقاء أسعار التذاكر منخفضة في الأسواق التي تنافست فيها مع شركات كبرى.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي: إنه حاول إقناع عدد من شركات الطيران بشراء الشركة، لكنه لم يجد اهتماماً كافياً، مضيفاً: “ما الذي يمكن أن يشتريه أحدهم؟..إذا لم يرغب أحد آخر في شرائها، فلماذا نشتريها نحن؟”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الجمعة، أن البيت الأبيض قدم عرضاً نهائياً للشركة ودائنيها في محاولة أخيرة لإنقاذها، كما تواصل مع شركات طيران أخرى لبحث سبل استيعاب الركاب الحاملين لتذاكر “سبيريت”.

وفي هذا السياق، أعلنت شركات “يونايتد إيرلاينز” و”أمريكان إيرلاينز” و”فرونتير إيرلاينز” و جيت بلو، استعدادها لتقديم الدعم لعملاء “سبيريت” خلال الفترة المقبلة.